Premier League: Gündogan lässt Zukunft bei Manchester City offen und spricht über DFB

Mit Zigarre und Champagner: So wild feiert Pep den Titel

„Wir werden uns zu gegebener Zeit zusammensetzen und unsere Ideen und Pläne austauschen, und dann wird man sehen, was dabei herauskommt", sagte der 31-Jährige im Interview mit dem kicker. Erst müsse er dafür aber in aller Ruhe in sich gehen.