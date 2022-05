Sadio Mané zum FC Bayern? So realistisch ist ein Wechsel wirklich

Der FC Bayern ist an Sadio Mané interessiert. Doch wie realistisch ist ein Transfer wirklich? SPORT1 ordnet Gerüchte und Fakten ein.

Mit Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch kommen zwei Neuzugänge von Ajax Amsterdam, doch der Transfersommer des FC Bayern hat gerade erst begonnen! ( So tickt Bayerns erster Neuzugang )

So kündigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am vergangenen Sonntag im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 an, sich um weitere Verstärkungen bemühen zu wollen. Im großen Stil?