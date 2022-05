Eishockey-WM 2022: Deutschland raus! Tschechien offenbart DEB-Schwächen

Deutschland mit Problemen bei der Unterzahl

Allgemein war das sogenannte Penalty Killing ein großes Problem im Turnierverlauf. Zwar kassierte das Team nur 17 Zeitstrafen, ließ in Unterzahl aber acht Tore so - nur Kasachstan hat eine noch schlechtere Quote.

Defensive mit Luft nach oben

Zudem muss auch die Arbeit gegen die Scheibe im normalen Spielverlauf beleuchtet werden. In den vergangenen vier Spielen kassierte die Mannschaft ohne das Penalty-Schießen gegen die Schweiz 15 Tore, fünf davon in Unterzahl.

Potenzial bei Deutschland ist groß

So gelangen mit 16 Punkten in der Vorrunde so viele wie noch nie zuvor. Auch eine Serie von fünf Siegen in Folge gab es bisher auch noch nicht bei einer Weltmeisterschaft.