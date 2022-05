Vertrag unterschrieben! Erling Haaland schuftet in Marbella für Manchester City

Anzeige

Haaland beschenkt Teamkameraden

Patrick Berger, Kerry Hau

Erling Haaland wechselt zur kommenden Saison zu Manchester City. SPORT1 erwischt den Stürmer-Star in Marbella - in einem besonderen Trikot.

Es ist schon jetzt der Transfer des Sommers!

Manchester City hat sich bekanntlich dazu entschieden, die Ausstiegsklausel von BVB-Star Erling Haaland zu ziehen. Zwischen 35 und 40 Millionen Euro netto erhält der Pott-Klub für den Mega-Wechsel.

Um nach der Sommerpause topfit bei seinem neuen Arbeitgeber zu erscheinen, bringt sich Haaland derzeit in Marbella in Form. SPORT1 erwischte den Superstar am Donnerstagnachmittag auf dem Trainingsgelände des Marbella Football Center.

Gemeinsam mit seinem privaten Fitnesscoach John Haddad und einer Bekannten trainierte der 21 Jahre alte Norweger bei sonnigem Wetter. Rund anderthalb Stunden lang machte er im schwarz-roten Trikot von Brasilien-Klub Flamengo Rio de Janeiro Lauf-, Torschuss- und Dehnübungen. Hintergrund: Das Jersey schenkte ihm einst Jesus Reinier. Die beiden kickten zusammen beim BVB.

Zwischen Unterschrift und Nationalteam – Haaland macht sich in Marbella für City fit! (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Haaland: „Ja, ich war in Manchester“

Nach seinem letzten Spiel vor zwölf Tagen mit dem BVB gegen Hertha (2:1) ging es für den Stürmer mit der Familie in den Urlaub. Am Montag schuftete Haaland erstmals auf dem Trainingsgelände in Marbella, reiste anschließend mit Berater-Papa Alf-Inge und mit Familienfreund Ivar Eggja nach Manchester, um letzte Vertragsdetails bei seinem neuen Klub zu klären. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Haaland bestätigt auf SPORT1-Nachfrage: „Ja, ich war in Manchester!“ Am Dienstag und Mittwoch unterzeichnete der Stürmer auf der Insel einen lukrativen Fünfjahresvertrag, traf sich zudem mit City-Boss Ferran Soriano und Trainer Pep Guardiola zum Essen. Im City-Trikot mit der Nummer 9 machte Haaland zudem Videos und Fotos für die offizielle Transfer-Verkündung. Wann soll die sein? „Ich weiß es nicht“, sagt der 150-Millionen-Euro-Stürmer augenzwinkernd zu SPORT1, „warten wir es mal ab …“

SPORT1 weiß: Nachdem beide Vereine am 10. Mai über die Einigung berichtet hatten, wird der Transfer in der nächsten Woche nun endlich auch offiziell verkündet.

Bevor Haaland am Wochenende zur norwegischen Nationalmannschaft reist, die am 2. Juni ihr erstes von vier Spielen in der Nations League (in Serbien) hat, wird er noch einmal im Marbella Football Center trainieren. Geschäftsführer Andrés Roldán zu SPORT1: „Erling war in den letzten Jahren immer mal wieder bei uns, vor allem wenn er verletzt war oder Urlaub hatte. Sein Vater hat in Marbella ein Haus. Er ist ein jederzeit willkommener Gast hier.“