Manchester City: Haaland-Konkurrent Julian Álvarez schreibt mit Sechserpack Geschichte

Im Trainingsanzug! Haaland eskaliert in Disko mit jungen Fans

Julian Álvarez schreibt mit einem Sechserpack in der Copa Libertadores Geschichte. Der Argentinier ist der künftige Teamkollege von Erling Haaland bei Manchester City.

Sein künftiger Sturmkollege Julian Álvarez sorgte in der Copa Libertadores für Furore und schrieb damit Geschichte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Manchester City zahlte 17 Millionen Euro für Alvarez

Kein Spieler des argentinischen Rekordmeisters hatte zuvor sechsmal in einer Partie ins Schwarze getroffen. Zudem waren sechs Tore in der Historie der südamerikanischen Champions League bislang nur Juan Carlos Sanchez 1985 gelungen.

Während der aktuellen Saison kommt Álvarez auf starke 14 Tore in 17 wettbewerbsübergreifenden Einsätzen. Haaland schaffte bei Borussia Dortmund in 2021/22 29 Tore in 30 Auftritten.