Felix Magath mit heftiger Hertha-Kritik: "Es gab nur Probleme"

Wenige Tage nachdem er mit den Berlinern in der Relegation den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft hatte , fand der 68-Jährige im Interview mit dem kicker deutliche Worte.

„Ich hatte in den neun Wochen das Gefühl keine Hilfe zu haben“, sagte Magath über seine Zeit als Interims-Coach bei der Hertha: „Die Stimmung war eher: Paragraph eins - jeder macht seins.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Magath: Bobic ebenfalls Leidtragender

Die Mannschaft, so Magath, habe er am Ende dazu bekommen, zusammenzuhalten, anders sei dies jedoch im Umfeld gewesen: „In der Breite hatte ich nie das Gefühl, dass sich der Klub gegen den Abstieg wehrt“, sagte der Coach und fügte an: „Es gab kein größtes Problem. Es gab nur Probleme.“