Franz Beckenbauer gewinnt Ranking der besten Innenverteidiger aller Zeiten

Laut Ex-Profi Michael Owen ist Virgil van Dijk „der beste Innenverteidiger aller Zeiten“. Doch in einem Ranking landet eine deutsche Legende an der Spitze.

Am Samstag trifft der FC Liverpool im Champions-League-Finale auf Real Madrid ( ab 21.00 Uhr im LIVETICKER ).

Die Daily Mail nahm die Aussage zum Anlass und erstellte eine Rangliste mit den zehn besten Innenverteidigern aller Zeiten. Dort thront allerdings nicht van Dijk an der Spitze - sondern Franz Beckenbauer!

„Manchmal muss man anerkennen, dass es vielleicht nie einen Verteidiger geben wird, der so gut ist wie ‚der Kaiser‘“, heißt es in dem Artikel.

„Ein überragender Verteidiger für Bayern München und Deutschland“

„Er begann als Mittelfeldspieler, doch seine Fähigkeiten am Ball machten ihn noch gefährlicher, als er in die Verteidigung wechselte, wo er in Verbindung mit seiner Spielintelligenz zu einem überragenden Verteidiger für Bayern München und Deutschland wurde.“