Giro d‘Italia: De Bondt siegt als Ausreißer - Almeida muss aussteigen

Nach 156 weitgehend flachen Kilometern siegte der 30-Jährige in Treviso als Teil einer vierköpfigen Fluchtgruppe vor dem Italiener Edoardo Affini (Jumbo-Visma) und dem Dänen Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost).

Nach zwei schweren Etappen in den Alpen und vor den entscheidenden Teilstücken in den kommenden Tagen, mussten die Fahrer am Donnerstag nur zwei kleinere Anstiege der vierten Kategorie bezwingen.