Tennis, French Open: Nächster klarer Sieg - Swiatek hat es eilig in Paris

Iga Swiatek feiert ihren 30. Sieg in Folge © AFP/SID/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Die 20 Jahre alte Weltranglistenerste aus Polen schlug am Donnerstag in ihrem Zweitrundenmatch die US-Amerikanerin Alison Riske 6:0, 6:2 und feierte ihren 30. Sieg in Serie. Für ihren Erfolg brauchte Swiatek nur 61 Minuten.