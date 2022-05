Schumacher: Monaco wäre "besondere Strecke" für erste Punkte

Anzeige

Mick Schumacher hofft auf erste Punkte in Monaco © AFP/SID/GABRIEL BOUYS

Formel-1-Pilot Mick Schumacher will bei seinem zweiten Auftritt beim Großen Preis von Monaco die Lehren aus seinem missglückten Debüt ziehen.

Monte Carlo (SID) - Formel-1-Pilot Mick Schumacher will bei seinem zweiten Auftritt beim Großen Preis von Monaco (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) die Lehren aus seinem missglückten Debüt ziehen. "Hoffentlich wird es mir nicht wieder passieren", sagte Schumacher am Donnerstag bei einer Medienrunde. 2021 hatte er einen Unfall im dritten freien Training, wegen des Schadens an seinem Haas konnte er am Qualifying nicht teilnehmen, das Rennen beendete er mit drei Runden Rückstand.

Man müsse im Training allerdings bereits "herausfinden, wo das Limit ist. Nicht erst im Qualifying", erklärte Schumacher, der im 28. Anlauf auf seine ersten Punkte in der Motorsport-Königsklasse hofft. Hierfür wäre Monaco, wo sein Vater Michael fünfmal gewann, "eine besondere Strecke", sagte Schumacher: "Punkte sind aber überall gut."

Sein Teamkollege Kevin Magnussen merkte an, der Kurs im Straßengewirr des Fürstentums fühle sich durch die breiteren neuen Autos "noch enger" an, was Überholmanöver zusätzlich erschwere.