Champions League, Finale: So will Liverpool Real Madrid schlagen

Klopp nach Titel-Drama: "Was ich im Leben gelernt habe..."

Für den FC Liverpool steht am Samstag im Champions-League-Finale die Revanche gegen Real Madrid an. Damit dies gelingt, setzt Trainer Jürgen Klopp auf Gehirnstrommessung bei seinen Spielern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Während der Vorbereitung auf das Duell wurden beim Training die beiden Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold und Kostas Tsimikas mit der Technik am Kopf gesichtet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Klopp glücklich über neue Trainingsmethode

„Wir können nun direkt auf dem Platz die mentalen Fähigkeiten und Schusspräzision unserer Spieler so gezielt trainieren“, wird Klopp auf der neuro11-Webseite zitiert. Für ihn ist es sehr wichtig, „da gerade auf dem höchsten Level die mentale Stärke eine sehr große Rolle spielt.“

Das Erfassen der Daten soll vor allem bei Standardsituationen und beim Elfmeterschießen helfen. Der LFC-Coach erklärte auf der Vereinshomepage: „Elfmeter sind das Offensichtlichste, woran sie arbeiten, aber es geht um alle Standardsituationen - Ecken, Freistöße, direkte Freistöße, Flanken. Wer auch immer in diese Situationen kommt, hat zusätzliche Sitzungen mit den neuro11-Jungs.“

Der Einsatz des deutschen Unternehmens hat sich in der laufenden Spielzeit schon bezahlt gemacht. Das Finale des Carabao-Cups gegen den FC Chelsea am 27. Februar endete im Elfmeterschießen, alle Spieler von Klopp trafen und Liverpool holte den Pokal.

Training macht sich bezahlt

Im Anschluss daran bedankte sich der 54-Jährige: „Sie haben uns gesagt, wir können Elfmeterschießen wirklich trainieren. Also ist diese Trophäe auch für sie.“

Aufgrund des Sitzes in Deutschlands seien sie nicht bei jedem Training dabei - aber ziemlich oft, berichtete Klopp. So auch in der Woche vor dem Endspiel gegen Chelsea als auch aktuell zur Vorbereitung auf das Champions-League-Finale.