Nach Kritik: Kanada sagt Testspiel gegen Iran ab

Die kanadische Fußball-Nationalmannschaft wird in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Katar doch nicht gegen Iran antreten. Das gab der kanadische Verband am Donnerstag bekannt. Zuvor hatte es Kritik an dem geplanten Testspiel gegeben.