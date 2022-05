Champions League, Finale: Karius spricht über 2018, Benzema und seine Zukunft

Loris Karius spielt beim FC Liverpool keine Rolle mehr. Vor dem Champions-League-Finale gibt er einen Ausblick auf Gegner Real Madrid und erinnert sich an das Duell 2018.

Der FC Liverpool trifft am Samstag im Champions-League-Finale auf Real Madrid und träumt vom Triple aus League Cup. FA Cup und Königsklasse.

Mit dabei ist auch wieder Loris Karius, der aber dieses Mal keine Rolle spielt. Im Interview mit der Sportbild erinnerte sich der Torwart an die letzte Auflage im Jahr 2018, als der heute 28-Jährige aufgrund von unglücklichen Gegentoren im Mittelpunkt stand. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

„Es waren unglückliche Umstände und für mich ein gebrauchter Tag, an dem ich nachweislich eine Gehirnerschütterung erlitten hatte und dadurch gesundheitlich angeschlagen war“, betonte Karius. Im Nachgang ist es für ihn einfacher gewesen, mit dem Finalabend abzuschließen, als die Diagnose feststand. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Karius außen vor: „Werde die Jungs unterstützen“

Was war 2018 genau passiert? Ein Rückblick.

Während des verlorenen Finals bekam der damalige Stammtorhüter des LFC einen Ellbogen von Real-Kapitän Sergio Ramos ins Gesicht. Daraufhin kassierte Karius zwei Gegentore, bei denen er unglücklich aussah und anschließend in der Kritik stand.

Seither hat er seinen Stammplatz an Alisson verloren und ist nur noch Statist. In der laufenden Saison berief ihn Trainer Jürgen Klopp nicht einmal mehr in den Kader.