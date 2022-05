French Open 2022: Kohlmann rechnet mit guten Chancen für Zverev

Nadal, Djokovic und Co.: Die Topstars bei French Open

Tennis-Bundestrainer Michael Kohlmann ist überzeugt, dass Alexander Zverev in einem möglichen Viertelfinale bei den French Open gute Chancen gegen Shootingstar Carlos Alcaraz hätte.

„Ich glaube, wenn er gegen Alcaraz spielt, dass er ihn schlagen kann und ihn hier auch schlägt“, sagte Kohlmann am Donnerstag in einer Medienrunde in Paris: „Was dann passiert, muss man sehen.“