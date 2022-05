Formel 1: Bernie Ecclestone verhaftet - Schusswaffe im Fluggepäck!

Der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone ist in Brasilien verhaftet worden, weil in seinem Fluggepäck eine Waffe gefunden wird.

Der langjährige F1-Mogul Bernie Ecclestone ist am Mittwochabend in Brasilien - Heimatland seiner Frau Fabiana - verhaftet worden: Es geht nicht um geschäftliche Dinge, wie seinerzeit bei seiner Bestechungs- und Untreue-Anklage in München - der 91-Jährige hatte eine Waffe im Fluggepäck.