FC Bayern vor Verpflichtung von Gravenberch

Gravenberch wäre noch bis 2023 an Ajax gebunden. Die feste Ablösesumme soll laut der Zeitung De Telegraaf 19 Millionen Euro betragen, sie kann sich allerdings durch Zusatzzahlungen um 5,5 Millionen Euro erhöhen. Zudem würde der niederländische Rekordmeister mit 7,5 Prozent bei einem Weiterverkauf beteiligt werden.

Ein weiterer Kandidat in München scheint neben Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart auch Sadio Mane vom FC Liverpool zu sein.

Der Angreifer ließ sich vor dem Finale der Champions League am Samstag in Paris gegen Real Madrid (21.00 Uhr) allerdings keine konkreten Aussagen zu seiner Zukunft entlocken. Ob er bei den Reds bleibe oder nicht, werde er nach dem Finale beantworten, sagte Mane dem TV-Sender Sky. Sein Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2023.