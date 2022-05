Corona: Gesamtvierter Almeida muss beim Giro aussteigen

Der Viertplatzierte vom UAE Team Emirates trat am Donnerstag nicht mehr zur viertletzten Etappe an. Vom Pech Almeidas, der die Nachwuchswertung souverän anführte, profitiert auch der deutsche Hoffnungsträger Emanuel Buchmann (Ravensburg/Bora-hansgrohe), der am Donnerstagmorgen auf Gesamtplatz sieben vorrückte.