Trikot-Sponsor von Borussia Dortmund enttäuscht: "Ausgesprochen dürftig"

Borussia Dortmund erlebt vor allem in den Pokal-Wettbewerben eine enttäuschende Saison - findet einer der Trikotsponsoren des BVB.

Borussia Dortmund ist von einem seiner Trikotsponsoren für das schwache Abschneiden in den Pokalwettbewerben indirekt kritisiert worden.

Vorstandschef Christian Kullmann, der beim BVB als Aufsichtsratsvorsitzender tätig ist, verneinte dies: „Die Minderheitsbeteiligung am BVB und die sportlichen Leistungen der Mannschaft haben keinerlei Auswirkungen auf den Kurs der Aktie von Evonik Industries.“ Richtig sei aber, dass „der Auftritt des BVB in den internationalen Wettbewerben in diesem Jahr auch von uns als ausgesprochen dürftig beurteilt wird.“