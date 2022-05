NFL-Skandal um Deshaun Watson: Verstörende Schilderungen in TV-Report

Nun haben zwei der mutmaßlichen Opfer des 26-Jährigen in einem großen und vielbeachteten TV-Interview nochmal mit verstörenden Schilderungen den Finger in die Wunde gelegt - und dabei auch explizite Kritik an den Browns geübt. ( Kommentar: Dieser Deal ist eine Schande )

Anwältin verteidigt Watson

„Es ist wie ein großes: ‚Leck mich‘“, sagte Ashley Solis in der HBO-Sendung „Real Sports with Bryant Gumbel“. Sie erklärte: „So fühlt es sich an. Dass es sie nicht interessiert. Er kann laufen und werfen und das ist alles, was uns interessiert.“