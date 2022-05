WM 2022: Kylian Mbappé verärgert Fans mit Aussagen zu Südamerika - Fabinho und Abreu reagieren

Im Gegenteil, bei Instagram verlor er mit seiner Unterschrift in Frankreich rund 700.000 Fans. Nicht mal eine Woche später sorgte er nun erneut für Verärgerung - mit PSG hat es diesmal aber nichts zu tun. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

In einem Interview mit TNT Sport Brasil sprach er über die bevorstehende WM in Katar. Und betonte dabei, dass die europäischen Teams im Vergleich mit Mannschaften aus Südamerika klar im Vorteil seien.

„Der Vorteil, den wir hier haben, ist, dass wir immer Spiele auf hohem Niveau haben, wir haben zum Beispiel die Nations League. Wenn wir zur WM kommen, werden wir bereit sein“, sagte Mbappé und ergänzte: „Argentinien und Brasilien spielen nicht auf einem hohen Niveau, um zur Weltmeisterschaft zu kommen. In Südamerika ist der Fußball nicht so weit fortgeschritten wie in Europa.“