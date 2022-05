Bundesliga: Patrik Schick von Bayer Leverkusen verkündet Zukunftsentscheidung

Wie der Stürmerstar auf dem Twitter-Kanal seines Vereins selbst per Videobotschaft bekannt gab, unterschreibt er bei der Werkself bis 2027. „Ich bin wirklich glücklich, dass ich bei Bayer weitermachen kann“, sagte er auf Englisch, ehe er auf Deutsch mit einem breiten Grinsen ergänzte: „Wir gehen weiter.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Schick erzielte in der vergangenen Saison 24 Tore in nur 27 Bundesliga-Spielen. Trotz Verletzungsproblemen war er damit einer der erfolgreichsten Stürmer der Liga. Nur Robert Lewandowski vom FC Bayern war noch besser.

Bisher war Schick bis 2025 an Bayer gebunden, mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung schaffen Klub und Spieler Fakten. Dank seiner starken Quote war er auch bei anderen Klubs ins Visier geraten. SPORT1 -Experte Stefan Effenberg hatte den Tschechen als möglichen Nachfolger von Lewandowski bei Bayern ins Gespräch gebracht.

Schick steigert eigenen Marktwert deutlich

Mit Leverkusen spielt der 26-Jährige in der kommenden Saison in der Champions League. Insgesamt erzielte er für den Bundeligisten in bisher 67 Spielen 37 Treffer und legte dabei sieben weitere vor.