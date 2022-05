Olympiasieger und Züchter: Alwin Schockemöhle wird 85

16 Jahre später ritt Alwin Schockemöhle alleine in den Olymp. Auf dem einzigartigen Hannoveraner Wallach Warwick Rex, an den auf dem Europaplatz in Vechta eine lebensgroße Bronzestatus erinnert, gewann er bei Blitz und Donner das Einzelspringen bei den Spielen in Montreal. Nur ein Jahr später beendete "AS" wegen chronischer Rückenprobleme seine Karriere im Sattel. Seine Wirbelsäule, so erzählte er einst, sei schon damals so lädiert gewesen, dass bei jedem Sturz eine Lähmung drohte.