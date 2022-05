Wimbledon-Aufreger: Idol Andy Murray reagiert mit klaren Worten

Nadal, Djokovic und Co.: Die Topstars bei French Open

Die Nicht-Vergabe von Weltranglistenpunkten beim Turnier in Wimbledon erhitzt die Gemüter. Nun schaltet sich der zweimalige Gewinner Andy Murray emotional in die Diskussion ein.

Der zweimalige Wimbledon-Sieger hat sich in die Diskussion um das entwertete Tennis-Highlight eingeschaltet - und überdeutlich gemacht, dass er nicht der Meinung findet, dass die Nicht-Vergabe von Weltranglistenpunkten der Traditionsveranstaltung ihren Reiz nimmt.

Murray: „Wimbledon wird nie nur ein Showturnier sein“

Dennoch könne er genau sagen, wer die Weltmeisterschaft und das Masters gewonnen habe. Daher wage er die Prognose, dass auch bei Wimbledon die Fans die Spiele verfolgen werden. Das Interesse, welcher Spieler Punkte für den Sieg in der dritten Runde bekomme, werde dabei aber keine Rolle spielen.

Daher sei er sich sicher, dass jeder Fan wissen werde, wer das Turnier gewonnen hat. „Denn Wimbledon wird nie lediglich ein Showturnier sein und sich auch nie so anfühlen.“

Spieler kritisieren Entscheidung

Der Ungar Marton Fucsovics, Nummer 55 der Welt, hatte zuvor in den Sozialen Netzwerken beklagt , dass es für ihn durch den Verlust der Vorjahrespunkte keine Chance gebe, ein deutliches Abrutschen im Ranking zu verhindern.

Naomi Osaka sieht in Wimbledon ohne Punkte sogar ein Motivationsproblem . Daher könnte sie sogar auf die Teilnahme verzichten. „Ich würde sagen, dass die Entscheidung meine Mentalität beeinflusst, wenn ich auf Rasen antrete“, erklärte sie und fügte hinzu: „Ich würde gerne hingehen, um Erfahrungen auf Rasen zu sammeln. Aber ich bin die Art von Spielerin, die dadurch motiviert wird, dass sie sieht, wie mein Ranking steigt.“

Wimbledon mit besonderer Bedeutung für Murray

Bereits ein Jahr zuvor holte er bei den Olympischen Spielen 2012 die Goldmedaille im Einzel - ebenfalls im All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon.