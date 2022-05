NFL: Comeback-Beben um Colin Kapernick wird konkret

Seit 2017 wartet Colin Kaepernick auf eine zweite Chance in der NFL. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Bei dem Probetraining kann sich Kaepernick, der zuletzt vor einigen NFL-Scouts geworfen hat , nun für einen Vertrag empfehlen. Das soll sogar schon am Mittwoch stattgefunden haben wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

Raiders die logische Wahl für Kaepernick?

Die Chancen auf einen Kaderplatz sind nicht ganz unrealistisch. Zwar ist Derek Carr als Starter gesetzt, doch um den Platz dahinter streiten sich derzeit Ex-49ers-Spieler Nick Mullens und Jarrett Stidham, der erst kürzlich per Trade von den New England Patriots kam.

In dieser Konstellation dürfte Kaepernick, der San Francisco 2012 in den Super Bowl geführt hat, gute Chancen haben, auch wenn sein letztes Spiel bereits mehr als fünf Jahre zurückliegt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Die Raiders waren das erste moderne NFL-Team mit einem afroamerikanischen Headcoach (Art Shell) und einer weiblichen Chefin (Amy Trask). Der langjährige Raiders-Besitzer Al Davis (1929 - 2011, Marks Vater) war ein überzeugter Bürgerrechtler, der sich in den Sechzigern auch weigerte, die Raiders in Städten spielen zu lassen, in denen es noch die Rassentrennung gegeben hatte.