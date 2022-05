Mourinho euphorisch: „Haben Geschichte geschrieben“

Mourinho hält mal wieder einen Europacup in Händen © AFP/SID/GENT SHKULLAKU

Startrainer Jose Mourinho hat mit großer Begeisterung auf den Titel bei der Premierenveranstaltung der Conference League reagiert. „Das war keine Arbeit, das war Geschichte. Wir mussten Geschichte schreiben. Wir haben sie geschrieben“, sagte der 49-Jährige nach dem 1:0 (0:0) seiner AS Rom im Finale gegen Feyenoord Rotterdam: „Dieser Titel geht nicht nur in die Geschichte der Roma ein, sondern auch in meine.“