Real-Star Eden Hazard meldet sich für Champions-League-Finale: "Will eine Rolle spielen"

Eden Hazard spricht über seine Zukunft und das Finale in der Champions League © Imago

Eden Hazard will bei Real Madrid nochmal angreifen - und meldet sich fit für das Finale der Champions League.

Was vor allem an anhaltenden Verletzungsproblemen lag. Mit den Königlichen zog er zwar ins am Samstag bevorstehende Finale der Champions League ein, aber auf dem Weg dorthin konnte er nicht helfen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)