Xabi Alonso verlässt Real Sociedad - bereit für den nächsten Schritt?

Xabi Alonso kehrt Real Sociedad den Rücken - folgt nun der nächste Schritt in der Trainerkarriere des ehemaligen Weltklasse-Spielers?

In Spanien hatte er seine ersten drei Jahre als Cheftrainer verbracht, nun läuft sein Vertrag aus. Das teilte der Klub offiziell mit. In der Meldung hieß es aber auch, dass dem 40-Jährigen in San Sebastian stets die Türen offen stünden.