French Open: Alcaraz mit Mühe - Djokovic und Nadal souverän weiter

Mit vier Turniersiegen in diesem Jahr, darunter die Masters in Miami und Madrid, und dem Sprung auf Rang sechs der Weltrangliste hatte sich der Athlet aus Murcia in den Kreis der Titelanwärter für das wichtigste Sandplatzturnier gespielt. "Ich bin ziemlich müde", sagte Alcaraz, der im vierten Satz einen Matchball abwehren musste: "Ich bin so glücklich mit meiner Leistung."