Formel 1: Red Bull malt Horror-Szenario - Inflation sorgt für Zoff

In der Formel 1 droht ein großer Zoff zwischen den großen und kleinen Teams. Im Fokus steht dabei die Budgetobergrenze.

„Keines der drei Top-Teams ist derzeit innerhalb der Budgetgrenze“, verrät Red-Bull-Motorsport-Berater Helmut Marko am Rande des Spanien GP. Neben Red Bull und B-Team AlphaTauri sind auch Mercedes, Ferrari, McLaren und allen voran Aston Martin betroffen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Marko beschwert sich über hohe Inflation

Der Grund: „Die Transportkosten sind teilweise um 60 Prozent gestiegen, die Materialkosten ebenfalls und zwar in immensem Ausmaß. Das ist einfach die Realität“, sagt Marko und erklärt: „Es hat bereits Gespräche gegeben über eine gewisse Inflations-Angleichung. Erst Pandemie, dann der Krieg, das sind Ereignisse, die nicht vorhersehbar waren und diese Inflations- und Steigerungsraten sind ja auch nicht normal.“

Der Doktor der Juristerei wirbt deshalb für eine einmalige Ausnahme in der Saison 2022. „Wenn wieder Normalität einkehrt, wird man auch im Rahmen der Budgetbegrenzung wieder normal agieren können“, sagt der Grazer.

Kleine Teams wie Alpine fordern Entwicklungsstopp

Sie fürchten um die Chancengleichheit und tragen Sorge, dass die Top-Teams das Geld nur zum Fortführen des Wettrüstens im WM-Kampf nutzen. Und damit weiter enteilen, obwohl die Kleinen sich - zugegebenermaßen notgedrungen - an die abgemachten Spielregeln gehalten haben. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Alfa-Romeo-Teamchef Fred Vasseur spottet deshalb in Bezug auf den Schrei nach mehr Geld: „Die Teams, die nicht mehr viel Luft nach oben haben, können doch ganz einfach darauf reagieren. Sie müssen nur ihren Windkanal abstellen und weniger neue Teile bauen.“

Red Bull malt Horror-Szenario

Bei Red Bull will man sich damit nicht zufriedengeben. Teamchef Christian Horner malt den Teufel an die Wand: „Dann müssen sieben Teams wahrscheinlich die letzten vier Rennen auslassen, nur um das Budgetlimit einzuhalten“, kritisiert der Brite und warnt sogar vor Entlassungen bei der Belegschaft, sollten die Kosten zwanghaft gedrückt werden müssen.

Mit Blick in die Zukunft ist die Königsklasse zudem um effizientere Nutzung der Ressourcen bemüht: Dafür soll für 2023 endlich auch der Rennkalender angepasst werden, um unnötige Flugrouten zu vermeiden .

Das neue Rennen in Miami soll beispielsweise im Doppelpack mit dem Kanada GP in Montreal stattfinden, Baku eine Reisekette mit den asiatischen Events bilden. Die Rennen im Nahen Osten sollen ebenfalls paarweise steigen, zwei zu Beginn der Saison und zwei am Ende.