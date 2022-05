WWE: Der hässliche Tiefpunkt von Steve Austins Mega-Karriere

„Stone Cold“ Steve Austin, der Mann, der die damalige WWF Ende der Neunziger in noch höhere Höhen führte als Hulk Hogan , ließ vor 20 Jahren ebenfalls einen großen Kampf bei der Traditionsshow Monday Night RAW platzen und machte sich auf den Weg nach Hause.

Es war der hässliche Wende- und Tiefpunkt einer großen Karriere, mit einer noch hässlicheren Schlammschlacht im Anschluss, an der sich auch Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson beteiligte. ( Wie Dwayne „The Rock“ Johnson bei WWE als Flop begann )

Was war passiert?

Steve Austin und WWE 2002 in der Krise

Im Jahr 2002 befand nicht nur der damals 37 Jahre alte Austin, sondern auch die gesamte Promotion an einem kritischen Punkt ihrer wechselvollen Geschichte.

Die Attitude Era, die von Austin mehr noch als von The Rock getragene Boomperiode war abgeklungen. Der Aufkauf des langjährigen Konkurrenten WCW und die anschließende Invasions-Story um die mitverpflichteten Stars erwies sich als großer Flop, TV-Quoten, Fan- und Kritiker-Zuspruch sanken.

Es war eine unruhige Zeit, auch hinter den Kulissen des damals wie heute vom ewigen Vince McMahon geführten Showkampf-Imperiums. Und auch und vor allem bei Austin staute sich Frust auf: über den sinkenden Erfolg der Liga, zahlreiche Kreativentscheidungen, die nicht in seinem Sinne waren - und wohl auch wegen des Gefühls, dass auch sein eigener Stern zu sinken drohte.

Austin lässt Match gegen jungen Brock Lesnar platzen

Beim Jahreshöhepunkt WrestleMania 18 bestritt der langjährige WWE-Headliner ein schwaches Match gegen den frisch zurückgekehrten Scott Hall, das Austin nicht wollte: Er ahnte richtig voraus, dass der in diesem Jahr als Folge langer Alkoholprobleme verstorbene Hall bald wieder von seinen „Dämonen“ eingeholt werden würde und sah keinen Nutzen in dem Duell.

Bereits bei der ersten RAW-Ausgabe nach WrestleMania fehlte Austin ohne Absprache, was von WWE damals verheimlicht und als einmaliger Frustanfall abgehakt wurde - doch die Probleme gärten weiter. Austin haderte auch mit der damals neu eingeführten Kadertrennung zwischen RAW und SmackDown und den weiteren Fehden, die ihm angeboten wurden. Er übte auch öffentlich scharfe Kritik an der Ausrichtung der Liga.

Am 10. Juni kam es zur Eskalation, als WWE von Austin verlangte, bei der für den Tag angesetzten RAW-Episode ein Match gegen den jungen Brock Lesnar zu verlieren. Austin war nicht prinzipiell dagegen, betrachtete es jedoch unter diesen Umständen - kurzfristig angesetzt in der wöchentlichen TV-Show statt als großer, länger aufgebauter Showdown bei einem Pay Per View - als persönlichen Affront. Und zog die Konsequenz.