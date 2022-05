FC Bayern: Wechselt Marc Roca zur Eintracht? So ist der Stand

Marc Roca ist beim FC Bayern München auf dem Abstellgleis. Der Spanier peilt einen Wechsel an. Eintracht Frankfurt zählt zu den Interessenten.

Marc Roca hat für den FC Bayern München rund 1.000 Spielminuten in zwei Jahren bestritten.

Krösche hat Roca schon länger auf dem Zettel

Ein Abgang in diesem Sommer bahnt sich trotz Vertrags bis 2025 an. Eine Zukunft in München ist nur schwer vorstellbar. Eintracht Frankfurt hat SPORT1-Informationen zufolge bereits bei Roca angefragt.