Ligue 1: Bleibt Pochettino dank Mbappé?

Mbappé: „Haben eine großartige Beziehung“

Am Montag erklärte Mbappé, dass er „eine großartige Beziehung“ zu dem Argentinier habe. Im Anschluss daran berichtete L‘Equipe , dass es Entwicklungen um Pochettino und einen möglichen Verbleib gebe. Es heißt, dass der Superstar damit eine klare Botschaft an die PSG-Verantwortlichen gesendet habe.

Pochettinos Vertrag in Paris läuft noch bis 2023. Dem Bericht zufolge hat die Führungsriege einen Traum. Sie will Pep Guardiola in die französische Hauptstadt holen. Sein Kontrakt läuft ebenfalls im nächsten Sommers aus. Von daher ist es nicht unrealistisch, dass Guardiola nach der kommenden Saison zu haben ist.