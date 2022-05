Enttäuschung für "GAP": Alpine Ski-WM 2027 in Crans Montana

Die alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2027 finden in Crans-Montana statt, Mitbewerber Garmisch-Partenkirchen ging leer aus. Wie der Internationale Ski-Verband FIS bei seinem Kongress in Mailand am Mittwoch bekannt gab, setzte sich die Schweizer Gemeinde gegen ihre drei Konkurrenten durch. Wahlberechtigt waren die 16 Council-Mitglieder der FIS, darunter auch DSV-Präsident Franz Steinle.

"Wir hatten vier hervorragende Bewerbungen, und es war keine leichte Entscheidung. Crans-Montana hat eine spürbare Leidenschaft in seine Bewerbung hineingebracht", teilte die FIS mit: "Die alpine WM 2017 in das Herz des alpinen Sports zu holen, wird eine unglaubliche Chance sein."

Auch Crans-Montana, bereits 1987 Austragungsort, war 2025 leer ausgegangen. Letztmals hatte vor fünf Jahren in St. Moritz eine WM der Alpinen in der Schweiz stattgefunden. Für 2027 standen zudem erstmals Soldeu in Andorra und Narvik in Norwegen zur Abstimmung.