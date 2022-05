Neues LoR-Update bietet Jhin, Annie, Illaoi und Bard

Einmal mehr schickt Riot Games bekannte Gesichter aus der Welt von League of Legends nach Runeterra. Mit dem kommenden Patch rücken Annie, Jhin und mehr in den Mittelpunkt des Geschehens.

Für Spieler:innen von League of Legends sind die Champions Annie und Jhin bekannte Gesichter aus der schwer umkämpften Welt des Rifts. Mit dem neusten Patch werden beide Figuren ab 20:00 Uhr MESZ auch in Kartenform in Legends of Runeterra spielbar gemacht, zusammen mit Illaoi und Bard. Dabei bringt das Update zahlreiche Neuerungen mit sich, die das Spiel erneut um verschiedene Facetten erweitert. Hierbei dürfen sich auch Singleplayer-Freunde über einen runderneuerten „Path of Champions“ freuen.