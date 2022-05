Conference League Finale heute LIVE: AS Rom - Feyenoord Rotterdam im TV, Livestream, Liveticker

Am Mittwochabend steigt in Albanien die Final-Premiere des neuen europäischen Pokalwettbewerbs.

In Tirana, wo nur knapp über 20.000 Fans im Stadion Platz finden werden, treffen AS Rom und Feyenoord Rotterdam im Endspiel der UEFA Europa Conference League aufeinander.

Conference League Finale LIVE: So können Sie AS Rom - Feyenoord Rotterdam verfolgen:

„Warum ich in Tränen ausgebrochen bin? Weil ich fühle, was sie alle fühlen. Es ist ein großer Klub ohne die Trophäensammlung für die soziale Wichtigkeit des Vereins“, sagte Jose Mourinho nach dem Spiel und schob nach: „Ich weiß, was das für diese Menschen bedeutet und meine Emotionen waren für sie. Ich war glücklich genug, bereits in mehreren prestigeträchtigeren Finals zu stehen, aber das ruft bei mir besondere Emotionen hervor.“