Poker richtige Medizin für jeden Gegner

Immer wieder werde ich mit folgender Frage konfrontiert: „Potti, Ich denke, dass ich ein recht guter Pokerspieler bin. Aber sowohl gegen schwache Gegner (oder gar Anfänger) wie auch gegen Profis komme ich irgendwie überhaupt nicht klar. Ich kann diese Gegner nicht gut einschätzen. Kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben?“ Zunächst muss man klar sagen, dass sich eben genau in diesen Situationen die Spreu vom Weizen trennt. Pokerprofis haben nämlich für jeden Gegner - egal ob stark, schwach, passiv oder aggressiv - die passende Medizin im Behandlungskoffer parat und stellen sich sehr schnell auf die Spielstärke bzw. Schwachstellen ihrer Kontrahenten ein. Der Durchschnittsspieler hingegen konzentriert sich häufig nur auf sein eigenes Blatt. Und lässt dabei einige andere wichtige Faktoren, vor allen Dingen aber die Qualität der Gegner sowie deren Denkweise, außen vor bei der Entscheidungsfindung. Deshalb heute einige wichtige Strategie-Tipps. Wie passt du Dein Spiel zum einen gegen eher schwache, aber eben auch gegen sehr starke Gegner und Profis optimal an?

So funktioniert es am besten gegen schwächere Spieler oder gar Anfänger

Versuche gegen schwache Gegner in so viele direkte Duelle wie nur eben möglich zu kommen. Aber dennoch Vorsicht! Halte mit deinen mäßigen und angreifbaren Händen die Größe des Potts immer unter Kontrolle. Schwache Pokerspieler sind bei ihren Entscheidungen unberechenbar. Das oberste Gebot hier: Minimierung des Risikos !

Keine Bluffs gegen schwache Gegner! Einfach gestrickte Pokerspieler glauben oft, dass man sie bluffen und aus dem Pott drücken möchte. Und gehen eben genau deshalb auch häufig mit sehr schwachen Händen mit. Ich habe Anfänger oft mit High Card Dame oder nur einem 2-er Pärchen auf gefährlichen Boards mitgehen und gewinnen sehen. Spar dir diese Bluffs. Es ist rausgeschmissenes Geld! Zeigt der schwache Gegner starkes Interesse am Gewinn eines Potts und setzt er hoch, dann gib deine Gewinnambitionen auf. Selbst wenn du das Board leicht getroffen hast. Es kommen bessere Situationen, um ihnen die Chips abzunehmen. Du kannst jedoch viele kleine Pötte gegen schwächere Gegner „stibitzen“. Gerade im LIVE-Spiel zeigt dein Gegner dir mit seiner Mimik/Gestik häufig mehr als deutlich, dass er überhaupt kein Interesse am Gewinn des Potts hat. Ein kleiner Einsatz (30% oder sogar nur 20% des Potts) erfüllt diesen Dienst bereits. Wenn unser Opfer am Flop jedoch wider Erwarten mitgeht, dann brichst du den Diebstahl im Zweifelsfall ab. Noch etwas sicherer ist die etwas verspätete Bet nach der Turnkarte, nachdem der Gegner nach Flop & Turn gleich 2 Mal zu Dir gecheckt hat. Das funktioniert fast immer. Hast du hingegen eine sehr starke Hand und merkst, dass dein Gegner „angebissen“ hat, dann hole dir so viele Chips ab wie nur irgendwie möglich! Auch teils völlig überhöhte Einsätze werden häufig bezahlt. Ist der Fisch einmal am Haken, so lässt er meist nicht mehr los und zappelt bei dir im Netz!