CHL: Red Bull München mit besonderem Wiedersehen

Die Straubing Tigers treffen bei ihrer verspäteten Premiere in der Champions Hockey League (CHL) auf den schwedischen Eishockey-Meister Färjestad Karlstad. Die weiteren Vorrundengegner in der Gruppe F sind der österreichische Vertreter Villacher SV und der polnische Continental-Cup-Sieger Comarch Krakau. Das ergab die Auslosung am Mittwoch am Rande der WM in Tampere. (NEWS: Alles zur CHL)