Serie A: Knie-OP - Ibrahimovic fällt mindestens sieben Monate aus

Meisterparty in Mailand: Zlatan wird zum Feier-Biest

War‘s das nun für den Exzentriker Ibra mit der so bemerkenswerten Karriere?

„Die Arthroskopie war schon seit einiger Zeit geplant, um die Instabilität des Gelenks durch die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes mit seitlicher Verstärkung und Meniskusreparatur endgültig zu beheben. Die Operation war ein voller Erfolg und die Prognose wird auf 7 bis 8 Monate geschätzt“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

So oder so: Ibrahimovic, der am Sonntag mit den Mailändern seinen fünften italienischen Meistertitel gewonnen hatte, droht auf jeden Fall die längste Pause seiner Laufbahn. (NEWS: Alles zur Serie A)