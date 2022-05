Tipps & Tricks für die Sentinels in Valorant

In Valorant gibt es vier verschiedene Klassen: Duellant, Initiator, Taktiker und Wächter. © Riot Games

In Valorant stehen euch verschiedene Agentenklassen zur Verfügung. Die Sentinels unterscheiden sich dabei in ihrer Spielweise deutlich von den restlichen Charakteren.

Wer in Valorant ein aggressiveres Gameplay bevorzugt, der ist bei den Sentinels an der falschen Adresse. Sie funktionieren komplett anders als beispielsweise die Duellanten, positionieren sich eher im Rückraum und erledigen ihre Feinde aus dem Hinterhalt. Aktuell gibt es vier Agenten in Valorant, die dieser Klasse zuzuordnen sind: Cypher, Sage, Chamber und Killjoy.