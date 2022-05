FC Bayern: Nächster Deal vor Abschluss! Gravenberch-Wechsel steht bevor

Was muss bei Bayern passieren? "Keine Transfers ist vielleicht die Lösung"

Kaum ist die ablösefreie Verpflichtung von Noussair Mazraoui unter Dach und Fach, bahnt sich schon der nächste Deal mit einem Spieler von Ajax Amsterdam an.

Sie soll zwischen 20 und 25 Millionen Euro liegen, kann durch etwaige Bonuszahlungen aber noch auf bis zu 30 Millionen Euro ansteigen. Gravenberch, Stand jetzt noch bis 2023 an Ajax gebunden, wird bei den Bayern bis 2027 unterschreiben.

Gravenberch-Transfer zum FC Bayern steht bevor

Die Vertragsunterzeichnung soll, so der Bayern-Plan, im Idealfall noch bis Anfang Juni erfolgen. Gravenberch weilt nach einem Kurzurlaub in Curacao derzeit bei seiner Familie in Amsterdam, im Laufe der kommenden Woche reist er nach Mykonos.