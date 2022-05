DFB-Team komplett: Gündogan in Marbella eingetroffen

Ilkay Gündogan ist im Kurz-Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Marbella eingetroffen.

Ilkay Gündogan ist im Kurz-Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Marbella eingetroffen. Nach dem Titelgewinn in England mit Manchester City hatte der Mittelfeldspieler in Absprache mit Bundestrainer Hansi Flick einen zusätzlichen Tag frei bekommen.