Paris Saint-Germain: Ángel Di María und sein unschöner PSG-Abgang

Der Vertrag von Ángel Di María bei Paris Saint-Germain wird nicht verlängert. Trotz zahlreicher Erfolge war die Zeit in Frankreich für den Argentinier alles andere als einfach.

Diese Entscheidung sorgte in der Fußball-Welt für Erstaunen.

Wie Paris Saint-Germain am Freitag verkündete, werde der Vertrag mit Ángel Di María nicht verlängert. Der Argentinier fühlt sich laut diversen Medienberichten betrogen, da ihm zuvor angeblich eine Vertragsverlängerung zugesichert worden sein soll.

Der ehemalige Manchester-United-Spieler muss sich damit nach sieben Jahren in der französischen Hauptstadt eine neue Herausforderung suchen.

Gegen den FC Metz absolvierte Di María dann am Samstag sein letztes Spiel und traf in der 67. Minute zum 5:0-Endstand. Im Anschluss brach der Argentinier sogar in Tränen aus.