Matthias Plachta sorgt für einen Höhepunkt der Eishockey-WM: „Deutschland hat einen Magier“

Es lief die 48. Minute der Partie gegen die Schweiz, im Kampf um Platz 1 war beim Stand von 2:3 noch alles drin - da nahm sich Matthias Plachta ein Herz und setzte nach einem starken Pass von Kai Wissmann zu einem beherzten Solo an. (NEWS: Alles Wichtige zur Eishockey-WM)

Im Mittelkreis nahm er den Puck auf und stieß zentral in das Verteidigungsdrittel der Eidgenossen vor. Mit viel Schwung lief er auf das Schweizer Verteidiger-Duo Dean Kukan und Jonas Siegenthaler zu. Dann legte er den Puck frech zwischen den beiden Gegnern durch und stürmte hinterher. Siegenthaler versuchte die Lücke noch zuzumachen, aber Plachta war durch und schob das Spielgerät im Knien an Torhüter Reto Berra vorbei ins Tor zum 3:3-Ausgleich. (VIDEO: Alle Highlights der Eishockey-WM)

Danach gab es kein Halten mehr - weder auf dem Eis noch in der Kommentatorenkabine.

Traumtor von Matthias Plachta: Kommentatoren außer sich

„Deutschland hat einen Magier in seinen Reihen. Sein Name: Matthias „Magic“ Plachta. Was für ein Solo“, adelte SPORT1-Kommentator Basti Schwele den Stürmer während der Wiederholung. Von „Magie“ schrieb auch der Weltverband IIHF, als er das Tor bei Twitter postete.