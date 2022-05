Nach Corona-Pause: Spring-Derby mit Europameister Thieme

Nach dreijähriger Corona-Zwangspause feiert das Derby-Meeting in Hamburg-Klein Flottbek mit einem starken Feld um Europameister Andre Thieme sein Comeback. Der 47-Jährige wird seinen Wallach Contadur für das deutsche Spring-Derby am Sonntag (14.00 Uhr/NDR und ZDF) aufsatteln. Seit 102 Jahren ist der mit 1230 m längst Spring-Parcours der Welt nahezu unverändert geblieben.

In der lukrativen Global Champions Tour am Samstag (15.15 Uhr/NDR) geht der Mecklenburger aus Plau am See mit der Fuchsstute Chakaria an den Start. Thieme: "Mein Fokus liegt aber zu 100 Prozent auf dem Derby." Der Norddeutsche hat diese Traditionsprüfung bereits in den Jahren 2007, 2008 und 2011 gewonnen.