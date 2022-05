Eiskunstlauf: WM-Fünfte Hase/Seegert führen DEU-Kader an

Minerva Hase und Nolan Seegert führen den Eiskunstlauf-Bundeskader der Deutschen Eislauf-Union für den nach-olympischen Winter 2022/23 an.

Die diesjährigen WM-Fünften Minerva Hase und Nolan Seegert führen den Eiskunstlauf-Bundeskader der Deutschen Eislauf-Union (DEU) für den nach-olympischen Winter 2022/23 an. Im Paarlauf wurden darüber hinaus auch Annika Hocke und Robert Kunkel (ebenfalls Berlin), die Chemnitzer Letizia Roscher und Luis Schuster sowie Alisa Jefimowa aus Oberstdorf und der Berliner Ruben Blommaert nominiert.

Internationale Höhepunkte der kommenden Saison sind die Europameisterschaften Ende Januar im finnischen Espoo sowie die Welttitelkämpfe Ende März in Saitama/Japan. Die deutschen Meisterschaften finden am am 9./10. Dezember statt, ein Austragungsort steht noch nicht fest.