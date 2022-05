Olympische Initiative zur Trainerinnen-Ausbildung gestartet

Im Bemühen um Gleichberechtigung hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) in Zusammenarbeit mit weltweiten Fachsportverbänden ein neues Programm zur Förderung der Trainerinnen-Ausbildung aufgelegt. Die olympische Solidaritäts-Bewegung stellt für das Programm „WISH“ (Women in Sport High Performance) eine Million Dollar an Fördermitteln zur Verfügung.