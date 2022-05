WM 2014, Steffi Graf, Matthias Steiner: Die fünf größten deutschen Sport-Momente

55 Jahre deutsche Sporthilfe - eine Erfolgsgeschichte

Unter den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlete:innen befinden sich aktuell rund 2.000 Nachwuchsathlet:innen. Ins Leben gerufen wurde die Stiftung 1967 in Hinblick auf die Olympischen Spiele in München 1972. Seitdem wurden über 54.000 Athlet:innen auf ihrem Weg in die Weltspitze und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt, finanziell und ideell.