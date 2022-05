Anzeige

Relegation: Kaiserslautern-Aufstieg "total verdient" - Ex-Trainer Antwerpen spricht bei SPORT1 über Aufstieg in die 2. Bundesliga FCK-Aufstieg! Das sagt Antwerpen

Pyro-Eklat überschattet FCK-Aufstieg

Reinhard Franke

Der beurlaubte FCK-Trainer Marco Antwerpen spricht bei SPORT1 über den Aufstieg von Kaiserslautern in die 2. Bundesliga. Er spricht auch über seine Gefühle während der Relegationsspiele.

Kaiserslautern im Ausnahmezustand!

Die Pfälzer sind zurück in der 2. Bundesliga. Das Team von Trainer Dirk Schuster setzte sich im Relegations-Rückspiel bei Dynamo Dresden mit 2:0 durch und spielt künftig erstmals seit 2018 wieder zweitklassig.

Anzeige

Einen großen Anteil am Aufstieg hatte auch Marco Antwerpen – auch wenn er am Ende nicht mehr an der Seitenline stand. „Jetzt ist der Klub (fast) da, wo er hingehört“, erklärte der 50-Jährige, der vor der Relegation beurlaubt worden war, bei SPORT1. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Antwerpen: „Bin stolz auf die Jungs“

Der Aufstieg sei total verdient. „Die Mannschaft, der ganze Verein, haben Großartiges geleistet. Nach einem schweren Saisonstart hat sich das Team Stück für Stück nach oben gearbeitet.“

Jeder Spieler habe dabei seinen Beitrag geleistet. „Die Spieler haben ihr Ego hintenangestellt und sind so dauerhaft in der Spitzengruppe geblieben. Was bei der Leistungsdichte der 3. Liga eine überragende Leistung ist.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Auch die Delle zum Saisonstart habe das Team nicht umgeworfen, erklärte Antwerpen, der Anfang 2021 die Pfälzer übernommen hatte. „Ich bin stolz auf die Jungs.“

Antwerpen verriet auch, dass er die entscheidenden Spiele durchaus mit gemischten Gefühlen verfolgte. „Für mich war es natürlich emotional nicht leicht, die Relegationsspiele zu verfolgen. So viel Arbeit von meinem Co Frank Döpper und mir steckt in dieser Mannschaft. So viel Energie. So viel Leidenschaft.“

Am Ende überwogen aber doch die positiven Gefühle. „Dennoch habe ich mich einfach nur riesig gefreut. Für das Team, für die Fans, für den Klub“, sagte Antwerpen. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Der Ex-Coach ergänzte: „Ich wünsche nun Dirk Schuster und seinem Staff viel Erfolg in der Zweiten Bundesliga. Ich bin überzeugt, dass er die Magie dieses großen Vereins bereits gespürt hat. Ich werde immer an meine Zeit beim FCK zurückdenken. Mit Stolz.“

Anzeige

Alles zur 2. Bundesliga bei SPORT1: