NBA-Coach Steve Kerr in PK mit Tränen der Wut wegen Schulmassaker in Texas

Der Coach von Steph Curry und Co. war emotional erschüttert von dem Massaker an der Robb Elementary School im texanischen Uvalde, bei dem ein 18 Jahre alter Amokschütze mindestens 19 Grundschülerinnen und -schüler sowie zwei Lehrer erschoss.

In Dallas war die Stimmung trotz des Erfolgs sehr getrübt. Bei einem Amoklauf an einer texanischen Grundschule hatte ein 18-Jähriger am Dienstag mindestens 19 Kinder getötet.

Steve Kerr: „Ich habe genug!“

„Wann tun wir endlich was?!“, sagte der 56-Jährige, mit Tränen der Wut kämpfend und mehrfach auf den Tisch vor sich hauend: „Ich habe genug! Ich habe genug, hier zu sitzen und den am Boden zerstörten Familien beste Wünsche zu übermitteln. Ich bin die Schweigeminuten so leid.“

Kerr - dessen eigene Familiengeschichte von einem tödlichen Attentat geprägt ist - erinnerte auch an die jüngsten Schusswaffen-Übergriffe in einem Supermarkt in Buffalo - wo ein junger, rassistischer Schütze zehn Menschen tötete - und in einer Kirche in Kalifornien, bei der ein chinesischer Einwanderer eine taiwanesische Gemeinde ins Visier genommen hatte.