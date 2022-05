Lewandowski-Schlammschlacht beim FC Bayern: Zahavi legt gegen Salihamidzic nach

Die Stimmung im Vertragspoker rund um Robert Lewandowski wird immer angespannter. Star-Berater Pini Zahavi hat in der Sport Bild wieder einmal deutliche Worte Richtung Bayern-Führung gefunden.

In der Schlammschlacht um Robert Lewandowski hat dessen Berater Pini Zahavi sich abermals gegen die scharfe Kritik der FC Bayern-Verantwortlichen gewehrt.

Hasan Salihamidzic hatte am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 über den 78-Jährigen geschimpft, er habe Lewandowski „den Kopf verdreht. Das ist einfach nicht sauber“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Zahavi widerspricht dem nun in der Sport Bild. „Genau wie David Alaba ist auch Robert ein erwachsener Mann, der genau weiß, was er will. Ich verdrehe ihm ganz sicher nicht den Kopf oder versuche ihn zu beeinflussen, das mache ich nie“.